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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Sita Swayamvar, the breaking of the bow, and the dialogue between Lakshmana and Parashurama thrilled the audience.

Fatehpur News: सीता स्वयंवर, धनुष भंग और लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने दर्शकों को किया रोमांचित

Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
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Sita Swayamvar, the breaking of the bow, and the dialogue between Lakshmana and Parashurama thrilled the audience.
फोटो-26-किशनुपर में आयोजित रामलीला में मंचन करते कलाकार। संवाद
किशनपुर। क्षेत्र की ऐतिहासिक रामलीला में शनिवार रात सीता स्वयंवर, धनुष भंग और परशुराम संवाद लीला का मंचन किया गया। मंचन में राजा जनक ने पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था।
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गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में पहुंचे। कई शक्तिशाली राजा शिव धनुष को हिला तक नहीं सके। गुरु विश्वामित्र के आदेश पर राम ने पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जो टूट गया।
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इसके बाद सीता ने राम के गले में जयमाला पहनाई। परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए तीखे संवाद ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। विवाह के बाद श्रद्धालुओं ने राम और सीता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
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परशुराम की भूमिका में सुशील शुक्ला ने अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष देवपाल सिंह ने बताया कि कमेटी की ओर से आयोजन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

फोटो-26-किशनुपर में आयोजित रामलीला में मंचन करते कलाकार। संवाद

फोटो-26-किशनुपर में आयोजित रामलीला में मंचन करते कलाकार। संवाद

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