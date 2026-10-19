Fatehpur News: सीता स्वयंवर, धनुष भंग और लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने दर्शकों को किया रोमांचित
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:22 AM IST
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किशनपुर। क्षेत्र की ऐतिहासिक रामलीला में शनिवार रात सीता स्वयंवर, धनुष भंग और परशुराम संवाद लीला का मंचन किया गया। मंचन में राजा जनक ने पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था।
गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में पहुंचे। कई शक्तिशाली राजा शिव धनुष को हिला तक नहीं सके। गुरु विश्वामित्र के आदेश पर राम ने पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जो टूट गया।
इसके बाद सीता ने राम के गले में जयमाला पहनाई। परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए तीखे संवाद ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। विवाह के बाद श्रद्धालुओं ने राम और सीता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
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परशुराम की भूमिका में सुशील शुक्ला ने अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष देवपाल सिंह ने बताया कि कमेटी की ओर से आयोजन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर में पहुंचे। कई शक्तिशाली राजा शिव धनुष को हिला तक नहीं सके। गुरु विश्वामित्र के आदेश पर राम ने पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जो टूट गया।
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इसके बाद सीता ने राम के गले में जयमाला पहनाई। परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए तीखे संवाद ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। विवाह के बाद श्रद्धालुओं ने राम और सीता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
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परशुराम की भूमिका में सुशील शुक्ला ने अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष देवपाल सिंह ने बताया कि कमेटी की ओर से आयोजन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।