Fatehpur News: बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की

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संवाद न्यूज एजेंसीफतेहपुर। जिले में बुधवार को भाई दूज का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर हल्दी और चावल का तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और उनकी लंबी आयु की कामना की। यमुना घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। लोगों ने यमुना में स्नान कर पुण्य अर्जित किया।यमुना तटवर्ती क्षेत्र से दूर रहने वाली बहनें भाइयों के घर पहुंचीं और परंपरानुसार टीका किया। वहीं, कई भाई भी बहनों के घर पहुंचे और उनसे टीका लगवाया। मान्यता है कि भाई दूज पर बहन के रोचना लगाने से भाई की आयु लंबी होती है। पर्व मंगलवार दोपहर से बुधवार दोपहर तक मनाया गया। हालांकि बुधवार को पूरे दिन बहनों का भाइयों के घर पहुंचकर टीका करने का सिलसिला चलता रहा।360 बंदियों की लंबी उम्र की कामना लेकर जेल पहुंची बहनेंफतेहपुर। जिला कारागार में बुधवार को भाई दूज पर भावुक नजारा देखने को मिला। बंदी भाइयों को तिलक लगाने और उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए 419 महिलाएं बच्चों के साथ जेल पहुंचीं। बहनों ने 360 बंदियों को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया और उनकी सलामती की दुआ मांगी। इस दौरान बहनों ने भाइयों के माथे पर रोली-चंदन का तिलक लगाकर पर्व की खुशियां साझा कीं। जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए आने वाली महिलाओं को रोली, चंदन और मिठाई ले जाने की अनुमति दी थी। जेल अधीक्षक नागेश सिंह ने बताया कि महिला कांस्टेबलों ने महिलाओं की जांच की। मुलाकात के दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। संवाद