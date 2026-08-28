Fatehpur News: बहनों ने मांगी लंबी उम्र, भाइयों ने दिया रक्षा का वचन

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फतेहपुर। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को जिलेभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक त्योहार की रौनक दिखाई दी। दूर-दराज से बहनें भाइयों के घर पहुंचीं। उन्होंने माथे पर तिलक लगाकर भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मुंह मीठा कराकर लंबी उम्र की कामना की।इसके बाद भाइयों ने बहनों को उपहार देकर आजीवन सुरक्षा का भरोसा दिलाया। संपन्न परिवारों में चांदी और सोने की राखियों की भी मांग रही। आधुनिक परिवारों में बहनों ने भाइयों के साथ भाभियों को भी राखी बांधकर स्नेह जताया।चार करोड़ की बिकी मिठाईजिलेभर में शुक्रवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक करीब चार करोड़ रुपये की मिठाई का कारोबार हुआ। यह जानकारी उप्र व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने दी है।40 हजार बहनों ने की रोडवेज बस यात्राएआरएम एसपी सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर सरकार की निशुल्क रोडवेज बस यात्रा का शुक्रवार शाम तक 40 हजार महिलाओं ने निशुल्क सफर किया। समय अवधि पूरी होने तक यह संख्या दो गुना हो सकती है।668 बहनें भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं कारागारफतेहपुर। जेल अधीक्षक नागेश सिंह ने बताया कि जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कारागार प्रशासन ने मुलाकातियों की सुविधा के लिए साफ-सफाई, टेंट, कुर्सियां, पेयजल और अस्थाई शौचालय की व्यवस्था कराई थी। चिकित्सीय आकस्मिकता के दृष्टिगत चिकित्सा टीम भी मौके पर मौजूद रही।कारागार में निरुद्ध 452 बंदियों को 668 बहनें राखी बांधने पहुंचीं। उनके साथ 225 बच्चे भी आए। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। कारागार प्रशासन ने तिलक सामग्री, राखी और मिठाई निशुल्क उपलब्ध कराया।रक्षाबंधन में बारिश बनी बाधाधाता। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को सुबह से रुक-रुककर हुई बारिश से बहनों को खासी दिक्कत हुई। भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए महिलाओं को बारिश के कारण देर से निकलना पड़ा। बारिश के बीच सड़कों पर निजी वाहन दौड़ते दिखाई दिए। बाइक सवार भी बारिश रुकने का इंतजार करते रहे और किसी तरह गंतव्य तक पहुंचे। सबसे अधिक परेशानी निजी साधन विहीन महिलाओं को हुई। उन्हें काफी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ा।भाई की कलाई में बांधा बहना का प्रेमबिंदकी। भाई-बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को हर्षोल्लास और परंपरागत ढंग से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भाइयों ने उपहार देकर आजीवन रक्षा का वचन दिया। गांधी चौराहा, तहसील रोड, अस्पताल रोड, ललौली चौराहा, मुगल रोड, खजुहा चौराहा, मेन बाजार, फाटक बाजार और किराना गली में सुबह से देर शाम तक भीड़ रही। पुलिस ने ड्रोन से बाजारों और प्रमुख चौराहों की निगरानी की।कलाई में बांधा रक्षासूत्रजहानाबाद। रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षासूत्र बांधा और भाइयों ने उनकी रक्षा का वचन दिया। भाई-बहन के अटूट रिश्ते के इस पर्व पर दूर-दराज से बहनें भाइयों को राखी बांधने पहुंचीं।