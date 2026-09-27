Fatehpur News: सीएम देंगे 19 नवचयनित वीपीओ को नियुक्ति पत्र
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:58 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:58 PM IST
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फतेहपुर। उप्र पंचायतीराज विभाग से चयनित 19 ग्राम पंचायत अधिकारी (वीपीओ) रविवार को लखनऊ रवाना हुए। जिला पंचायतराज अधिकारी राम शंकर वर्मा ने विकास भवन परिसर से वाहन को हरी झंडी दिखाई।
उन्होंने बताया कि जनपद से चयनित सभी 19 अभ्यर्थियों को सोमवार को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे।
नोडल अधिकारी रघुवेंद्र सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी अर्चना सिंह भी नवचयनित कर्मियों के साथ लखनऊ गई हैं। लखनऊ जाने वालों में सुनीत द्विवेदी, मोहित सिंह, अतुल कुमार मिश्रा, शिप्रा सचान और दिव्यांशी सहित 19 ग्राम पंचायत अधिकारी शामिल हैं।
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उन्होंने बताया कि जनपद से चयनित सभी 19 अभ्यर्थियों को सोमवार को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे।
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नोडल अधिकारी रघुवेंद्र सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी अर्चना सिंह भी नवचयनित कर्मियों के साथ लखनऊ गई हैं। लखनऊ जाने वालों में सुनीत द्विवेदी, मोहित सिंह, अतुल कुमार मिश्रा, शिप्रा सचान और दिव्यांशी सहित 19 ग्राम पंचायत अधिकारी शामिल हैं।
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