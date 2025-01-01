Fatehpur News: रियो के नाबाद शतक से फतेहपुर रेड की शानदार जीत
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:48 AM IST
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फतेहपुर। साउथ सिटी स्थित ग्रीन बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड पर मंगलवार को महानवमी और विजयदशमी के उपलक्ष्य में फतेहपुर रेड और फतेहपुर ब्लू के बीच रोमांचक क्रिकेट मुकाबला खेला गया। विजय द स्पोर्ट्स के नेतृत्व में आयोजित 15-15 ओवर के मैच में फतेहपुर रेड ने करीब 15 रन से जीत दर्ज की। युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज रुसलान शोबी उर्फ रियो ने 101 रन की नाबाद शतकीय पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी फतेहपुर रेड की टीम ने रियो की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर निर्धारित 15 ओवर में 170 रन बनाए। रियो ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और लंबे छक्के जड़कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी शानदार पारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी फतेहपुर ब्लू की टीम ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन रेड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। इस तरह फतेहपुर रेड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। नाबाद शतक लगाने वाले रियो को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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रियो के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र सचान उर्फ ज्ञानू ने उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और मैदान में मौजूद क्रिकेट प्रेमियों ने उनका उत्साह बढ़ाया।
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टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी फतेहपुर रेड की टीम ने रियो की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर निर्धारित 15 ओवर में 170 रन बनाए। रियो ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और लंबे छक्के जड़कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी शानदार पारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी फतेहपुर ब्लू की टीम ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन रेड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। इस तरह फतेहपुर रेड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। नाबाद शतक लगाने वाले रियो को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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रियो के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र सचान उर्फ ज्ञानू ने उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और मैदान में मौजूद क्रिकेट प्रेमियों ने उनका उत्साह बढ़ाया।