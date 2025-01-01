Fatehpur News: रियो के नाबाद शतक से फतेहपुर रेड की शानदार जीत

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टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी फतेहपुर रेड की टीम ने रियो की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर निर्धारित 15 ओवर में 170 रन बनाए। रियो ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और लंबे छक्के जड़कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनकी शानदार पारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी फतेहपुर ब्लू की टीम ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन रेड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। इस तरह फतेहपुर रेड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। नाबाद शतक लगाने वाले रियो को मैन ऑफ द मैच चुना गया।रियो के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र सचान उर्फ ज्ञानू ने उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और मैदान में मौजूद क्रिकेट प्रेमियों ने उनका उत्साह बढ़ाया।