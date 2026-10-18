Fatehpur News: त्योहार पर घर लौटना महंगा, दिल्ली से फतेहपुर तक एसी बस का किराया 3599 रुपये

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त्योहार के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग घर लौटते हैं। दिल्ली से फतेहपुर आने वाली एसी बसों में लोअर स्लीपर का किराया 3599 रुपये, अपर स्लीपर का 2699 रुपये और बैठने वाली सीट का 1899 रुपये तक है। यानी सामान्य सीट पर सफर करने के लिए भी यात्रियों को करीब दो हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। स्लीपर सीटों के लिए इससे अधिक रकम चुकानी पड़ रही है।वहीं यात्रियों को नॉन एसी बसों में भी राहत नहीं मिल रही है। इनमें लोअर स्लीपर का टिकट 1630 रुपये, अपर स्लीपर का 1510 रुपये और अन्य स्लीपर श्रेणी का किराया 1390 रुपये तक है। वहीं बैठकर यात्रा करने वाली सीट के लिए 930 रुपये देने पड़ रहे हैं।ट्रेनों में जगह नहीं, यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझराधानगर के रमेश किशोर का कहना है कि त्योहार के दौरान ट्रेनों में सीटें नहीं मिलने से बेटे-बहू को 19 अक्तूबर को यात्रा के लिए ऑनलाइन बस के महंगे टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। दिल्ली से घर आने के लिए सामान्य दिनों की तुलना में किराये में भारी अंतर देखने को मिला। परिवार के साथ यात्रा के लिए उन्हें करीब 5500 रुपये के टिकट बुक करने पड़े।वर्तमान में यह है स्थितिबस और सीट - सामान्य दिनों का किराया - त्योहार का किरायाएसी लोअर स्लीपर 1,200 3,599एसी अपर स्लीपर 900 2,699एसी बैठने वाली सीट 630 1,899नॉन एसी लोअर स्लीपर 543 1,630नॉन एसी अपर स्लीपर 503 1,510नॉन एसी अन्य स्लीपर 463 1,390नॉन एसी बैठने वाली सीट 310 930