Fatehpur News: 439 कैडेट्स ने लिया सैन्य प्रशिक्षण, बढ़ेगा आत्मविश्वास

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प्रशिक्षकों ने सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया। शिविर की गतिविधियों की निगरानी सूबेदार दिवाकर सिंह, सूबेदार राजेंद्र सिंह, हवलदार सुनील सिंह, हवलदार प्रकाश सिंह, नायक निशांत कुमार और हवलदार सुनील कुमार ने की।प्रशिक्षकों ने टीम भावना, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा का महत्व बताया। अधिकारियों ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण युवाओं में अनुशासन विकसित करता है। इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ती है।