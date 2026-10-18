Fatehpur News: प्रदेश स्तरीय कबड्डी में नेहा ने मारी बाजी, हासिल किया दूसरा स्थान

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असोथर क्षेत्र के सातो जोगा गांव निवासी नेहा कक्षा नौ की छात्रा हैं। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर उसने अपनी प्रतिभा साबित की। उसकी सफलता से परिवार, विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्वागत कार्यक्रम में प्रधानाचार्य संतोष सिंह चौहान ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।ऐसी प्रतियोगिताओं से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। नेहा की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। प्रतियोगिता की तैयारी में कोच आलोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन और नेहा की मेहनत से यह सफलता मिली।शिक्षकों ने छात्रा को सम्मानित कर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नेहा ने कहा कि वह आगे भी मेहनत जारी रखेगी और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सफलता हासिल करने का प्रयास करेगी।