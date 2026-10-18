फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Neha excels in state-level kabaddi, secures second place

Fatehpur News: प्रदेश स्तरीय कबड्डी में नेहा ने मारी बाजी, हासिल किया दूसरा स्थान

Sun, 18 Oct 2026 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Neha excels in state-level kabaddi, secures second place
फोटो-04- सर्वोदय इंटर कॉलेज में अंडर-14 बालिका वर्ग में दूसरा स्थान पाने वाली छात्रा नेहा व अन्
असोथर। गोरखपुर में 11 से 15 अक्तूबर तक आयोजित 70वीं प्रदेश स्तरीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता में सर्वोदय इंटर कॉलेज असोथर की छात्रा नेहा ने अंडर-14 बालिका वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल कर जिले का मान बढ़ाया। शनिवार को विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने उसका स्वागत कर बधाई दी।
विज्ञापन

असोथर क्षेत्र के सातो जोगा गांव निवासी नेहा कक्षा नौ की छात्रा हैं। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर उसने अपनी प्रतिभा साबित की। उसकी सफलता से परिवार, विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्वागत कार्यक्रम में प्रधानाचार्य संतोष सिंह चौहान ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विज्ञापन

ऐसी प्रतियोगिताओं से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। नेहा की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। प्रतियोगिता की तैयारी में कोच आलोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन और नेहा की मेहनत से यह सफलता मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिक्षकों ने छात्रा को सम्मानित कर उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नेहा ने कहा कि वह आगे भी मेहनत जारी रखेगी और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सफलता हासिल करने का प्रयास करेगी।

फोटो-04- सर्वोदय इंटर कॉलेज में अंडर-14 बालिका वर्ग में दूसरा स्थान पाने वाली छात्रा नेहा व अन्

फोटो-04- सर्वोदय इंटर कॉलेज में अंडर-14 बालिका वर्ग में दूसरा स्थान पाने वाली छात्रा नेहा व अन्

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed