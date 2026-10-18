Fatehpur News: एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 30 दिन के लिए स्थगित, 500 का वेतन रोका

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इससे कर्मचारियों के काम पर लौटने और स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है। हालांकि तय समय में मांगों का समाधान नहीं होने पर संघ ने दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।एनएचएम कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। लगातार अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन से मिले निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की है।वेतन बहाली के लिए प्रदेश नेतृत्व से होगी वार्ताएनएचएम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रदीप पटेल ने बताया कि शासन स्तर पर हुई वार्ता में कर्मचारियों की कुछ मांगें मान ली गई हैं। शेष मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने 30 दिनों का समय मांगा है। इसी आश्वासन पर संघ से जुड़े कर्मचारियों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है।उन्होंने बताया कि वेतन रोकने की कार्रवाई के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता की जाएगी। उनसे प्रभावित कर्मचारियों का वेतन बहाल कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने या पत्र भेजने का आग्रह किया जाएगा। यदि 30 दिनों में मांगें पूरी नहीं हुईं तो संघ दोबारा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे कर्मचारियों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। मिले आदेश के अनुसार अनुपस्थित करीब 500 कर्मचारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।- डॉ. यूबी सिंह, सीएमओ।