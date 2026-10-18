फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Application deadline for admission to Navodaya Vidyalaya extended; now open until the 22nd.

Fatehpur News: नवोदय विद्यालय में प्रवेश के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 22 तक मौका

Sun, 18 Oct 2026 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Application deadline for admission to Navodaya Vidyalaya extended; now open until the 22nd.
फतेहपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2027-28 के तहत कक्षा नौवीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट-2027 के लिए अब पात्र विद्यार्थी 22 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अक्तूबर किया गया था।
विज्ञापन

प्राचार्य नीता उपाध्याय ने बताया कि दोनों कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक पात्र विद्यार्थी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा नौवीं और 11वीं के लिए अलग-अलग आवेदन लिंक उपलब्ध हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो विद्यार्थी पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे, वे बढ़ी हुई तिथि का लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि आवेदन से पहले विद्यार्थी और अभिभावक पात्रता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। प्राचार्य ने बताया कि लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट-2027 की चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को आयोजित होगी। इच्छुक विद्यार्थी समय से आवेदन पूरा कर प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed