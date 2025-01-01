Fatehpur News: अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने समेत छह मांगों को लेकर प्रदर्शन

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यह आंदोलन कानपुर में 10 और 11 सितंबर 2026 को हुए अधिवक्ता सम्मेलन के प्रस्तावों पर आधारित है। 16 सितंबर से प्रत्येक बुधवार को हड़ताल की जा रही है। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू करने की मांग की। उन्होंने कल्याण राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने को कहा।नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को निर्धारित भत्ता देने की मांग की। न्यायिक परिसरों में बैठने की व्यवस्था के लिए बजट में प्रावधान करने पर जोर दिया गया। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन से पहले संघों से विचार-विमर्श की भी मांग की गई। अध्यक्ष बाबू सिंह यादव और महामंत्री अनुराग नारायण मिश्र ने आंदोलन की जानकारी दी।