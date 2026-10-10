Fatehpur News: मां काली के 109वें वार्षिकोत्सव पर निकाली शोभायात्रा

विज्ञापन

शोभायात्रा में कृष्ण-बलराम, राधा-कृष्ण, शंकर-पार्वती, वीर हनुमान और मां काली की झांकियां शामिल थीं। राधा-कृष्ण का नृत्य और मां काली का तांडव आकर्षण का केंद्र रहे। यह शोभायात्रा मां काली मंदिर से शुरू होकर बजरिया, खजुहा चौराहा, फाटक बाजार, बजाजा गली, गांधी चौराहा, तहसील रोड, आंबेडकर चौराहा और मुगल रोड से गुजरी।यात्रा मंदिर परिसर में ही समाप्त हुई। इस मौके पर मेला कमेटी के अध्यक्ष अनूप मिश्रा, मधुराज विश्वकर्मा, आनंद कसेरा, अमित नारायण, संदीप द्विवेदी, मयंक कसेरा और विष्णु द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद थे।