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Fatehpur News: मां काली के 109वें वार्षिकोत्सव पर निकाली शोभायात्रा

Sat, 10 Oct 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:24 PM IST
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Procession taken out on the 109th anniversary of Goddess Kali
फोटो-30- बिंदकी में मां काली मंदिर वार्षिकोत्सव की शोभायात्रा में शामिल झांकियां। संवाद
बिंदकी। कस्बे के मोहल्ला ठठराही स्थित मां काली मंदिर के 109वें वार्षिकोत्सव मेले का शनिवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन देर शाम मंदिर परिसर से शोभायात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और जगह-जगह इसका स्वागत किया गया।
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शोभायात्रा में कृष्ण-बलराम, राधा-कृष्ण, शंकर-पार्वती, वीर हनुमान और मां काली की झांकियां शामिल थीं। राधा-कृष्ण का नृत्य और मां काली का तांडव आकर्षण का केंद्र रहे। यह शोभायात्रा मां काली मंदिर से शुरू होकर बजरिया, खजुहा चौराहा, फाटक बाजार, बजाजा गली, गांधी चौराहा, तहसील रोड, आंबेडकर चौराहा और मुगल रोड से गुजरी।
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यात्रा मंदिर परिसर में ही समाप्त हुई। इस मौके पर मेला कमेटी के अध्यक्ष अनूप मिश्रा, मधुराज विश्वकर्मा, आनंद कसेरा, अमित नारायण, संदीप द्विवेदी, मयंक कसेरा और विष्णु द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

फोटो-30- बिंदकी में मां काली मंदिर वार्षिकोत्सव की शोभायात्रा में शामिल झांकियां। संवाद

फोटो-30- बिंदकी में मां काली मंदिर वार्षिकोत्सव की शोभायात्रा में शामिल झांकियां। संवाद

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