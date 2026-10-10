Fatehpur News: 90 हजार रुपये में सालभर का ऑल इंडिया परमिट

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नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्यों में बस ले जाने के लिए बार-बार परमिट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने और उप संभागीय परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। 90 हजार रुपये शुल्क में एक वर्ष की वैधता वाला ऑल इंडिया परमिट जारी किया जा रहा है। जिले में अब तक दो बस संचालक परमिट हासिल कर चुके हैं, जबकि कुछ अन्य ने आवेदन किया है।बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष फरहत अली ने बताया कि ऑल इंडिया परमिट वाली बसों पर हर तीन माह में करीब 22 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता है। हालांकि टैक्स की राशि बस में सीटों की संख्या के अनुसार घटती-बढ़ती है। नियमित रूप से दूसरे राज्यों में आने-जाने वाली बसों के संचालकों के लिए सालाना परमिट की व्यवस्था सुविधाजनक साबित हो सकती है।