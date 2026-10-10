Fatehpur News: सिटी में आज

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शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।



धर्म-कर्म

देवमई ब्लॉक के तिवारीपुर में सत्संग सुबह आठ बजे से।

देवमई ब्लॉक के तिवारीपुर में संतमत सत्संग सुबह आठ बजे से।

मोटेश्वर महादेव मंदिर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से चित्रगुप्तजी की आरती शाम चार बजे से।



कवि सम्मेलन