Fatehpur News: मायके में सो रही पत्नी पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

विज्ञापन

गाजीपुर थाना क्षेत्र के खेसहन गांव निवासी बीनू सिंह की शादी पांच वर्ष पहले ललौली थाना क्षेत्र के उरौली गांव निवासी अनिल सिंह के साथ हुई थी। महिला आरोप है कि करीब तीन महीने पहले पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद से वह मायके में भाई राजकुमार के यहां रह रही थी।शनिवार रात करीब डेढ़ बजे अनिल मायके पहुंचा। आरोप है कि उसने बीनू पर चाकू से हमला कर दिया। गर्दन, हाथ और पैरों पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर परिजन जागे और आरोपी को पकड़ लिया।परिजन महिला को जिला अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखकर कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है।