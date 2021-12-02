Fatehpur News: दिल्ली में प्रदर्शन के चलते प्रयागराज-दिल्ली एक्सप्रेस कर दी निरस्त

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रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जंतर-मंतर पर प्रस्तावित धरने में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अव्यवस्था से बचने के लिए ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।इसी क्रम में प्रयागराज-दिल्ली एक्सप्रेस को नौ अक्तूबर के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने सुरक्षा संबंधी आकलन के आधार पर यह कदम उठाया है। प्रयागराज-दिल्ली एक्सप्रेस के निरस्त होने से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरी ट्रेनों या अन्य परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है।रेलवे के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि अत्यधिक भीड़ जुटने की आशंका के चलते सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन निरस्त की गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर पर निकलने से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी जरूर कर लें, ताकि असुविधा से बचने के लिए समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।