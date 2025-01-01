Fatehpur News: ग्रीन पार्क में खिलाड़ियों ने 20 पदक जीत बढ़ाया विद्यालय का मान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:37 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:37 AM IST
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जहानाबाद। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बृहस्पतिवार को आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में वीवीएम एजुकेशन सेंटर जहानाबाद के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। यूकेजी से कक्षा तीन तक के बच्चों ने अपने खेल कौशल और प्रतिभा के दम पर कुल 20 पदक जीते, जिनमें पांच स्वर्ण पदक शामिल हैं।
स्वर्ण पदक जीतने वालों में सात्विक श्रीवास्तव, तेजस, दिव्यांशी, अनिका सिंह और अलिश्बा शामिल हैं। रजत पदक अब्दुल्ला, कुनाल, धृति नारायनी गुप्ता और पार्थ ने अपने नाम किए। वहीं, कांस्य पदक सलोनी, अनिका, रूही, मोहम्मद हम्माद, शुक्रांत, नमन, अयांश, अर्जित शर्मा, मोहम्मद जैन, अथर्व पटेल और ओजस ने जीते।
शुक्रवार को विद्यालय की प्रार्थना सभा में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक भोलानाथ उत्तम, संदीप उत्तम, प्रधानाचार्या विभा मिश्रा, उप प्रधानाचार्या आस्था अवस्थी, श्रद्धा द्विवेदी, अल्का सिंह, शिवम बाजपेयी, निश्चल श्रीवास्तव और गौरव तिवारी मौजूद रहे।
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स्वर्ण पदक जीतने वालों में सात्विक श्रीवास्तव, तेजस, दिव्यांशी, अनिका सिंह और अलिश्बा शामिल हैं। रजत पदक अब्दुल्ला, कुनाल, धृति नारायनी गुप्ता और पार्थ ने अपने नाम किए। वहीं, कांस्य पदक सलोनी, अनिका, रूही, मोहम्मद हम्माद, शुक्रांत, नमन, अयांश, अर्जित शर्मा, मोहम्मद जैन, अथर्व पटेल और ओजस ने जीते।
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शुक्रवार को विद्यालय की प्रार्थना सभा में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक भोलानाथ उत्तम, संदीप उत्तम, प्रधानाचार्या विभा मिश्रा, उप प्रधानाचार्या आस्था अवस्थी, श्रद्धा द्विवेदी, अल्का सिंह, शिवम बाजपेयी, निश्चल श्रीवास्तव और गौरव तिवारी मौजूद रहे।
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