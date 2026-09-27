Fatehpur News: प्रणवीर सिंह निर्विरोध बने तेलियानी ब्लॉक अध्यक्ष

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चुनाव पर्यवेक्षक बहुआ ब्लॉक अध्यक्ष देवशरण शुक्ला, खजुहा ब्लॉक अध्यक्ष बलराम सिंह और दिलीप श्रीवास्तव की मौजूदगी में संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रणवीर सिंह ने बताया कि साधना शुक्ला और उनके प्रस्तावकों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। इसी आधार पर नामांकन निरस्त किया गया।वहीं साधना शुक्ला ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब 450 शिक्षक मौजूद थे और नामांकन के लिए उन्हें महज 10 मिनट का समय दिया गया। प्रस्तावकों के नाम सूची में नहीं होने की बात कहकर नामांकन स्वीकार नहीं किया गया।उन्होंने कई कार्यरत शिक्षकों के नाम सूची में नहीं होने पर सवाल उठाया। साथ ही चुनावी सभा में माइक छीनने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत प्रदेश अध्यक्ष से की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने जांच के बाद निर्णय लेने की बात कही है।