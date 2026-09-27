Fatehpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:45 AM IST
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कवि सम्मेलन
शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
जन सुनवाई
विजयीपुर ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
कार्यकारिणी गठन
शहर के नउवाबाग स्थित एक प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की कार्यकारिणी गठन सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
बिंदकी में आर्य समाज का वेद प्रचार समारोह सुबह आठ बजे से।
जहानाबाद कस्बा में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।
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शहर के मुराइनटोला स्थित हनुमान मंदिर में कवि सम्मेलन सुबह नौ बजे से।
जन सुनवाई
विजयीपुर ब्लॉक परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जन सुनवाई सुबह 10 बजे से।
कार्यकारिणी गठन
शहर के नउवाबाग स्थित एक प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की कार्यकारिणी गठन सुबह 11 बजे से।
धर्म-कर्म
बिंदकी में आर्य समाज का वेद प्रचार समारोह सुबह आठ बजे से।
जहानाबाद कस्बा में रासलीला का आयोजन शाम सात बजे से।