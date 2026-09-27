फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   On the final day of the wrestling tournament, 20 bouts took place; most ended in a draw due to slippery conditions.

Fatehpur News: दंगल के अंतिम दिन 20 कुश्तियां, फिसलन से ज्यादातर मुकाबले रहे बराबर

Sun, 27 Sep 2026 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
On the final day of the wrestling tournament, 20 bouts took place; most ended in a draw due to slippery conditions.
फोटो-19-गाजीपुर कस्बा में अखाड़े कुश्ती लड़ते पहलवान। संवाद
गाजीपुर। कस्बे के बहुआ रोड स्थित मंदिर के समीप तालाब में आयोजित दो दिवसीय दंगल के अंतिम दिन शनिवार को 20 कुश्तियां हुईं। बारिश के कारण अखाड़े में फिसलन होने से अधिकतर मुकाबले बराबरी पर छूटे।
विज्ञापन

अयाह शाह विधायक विकास गुप्ता ने दंगल का शुभारंभ किया। प्रधान विक्रम सिंह की देखरेख में दोपहर 12 बजे कुश्तियां शुरू हुईं। साहिल गाजीपुर और अनुराग गाजीपुर का मुकाबला बराबर रहा। रोहित गाजीपुर ने मुकेश बनकटा को हराया।
विज्ञापन

दुर्गेश खेसहन ने अनुराग पैना को मात दी। शाकिर गाजीपुर ने प्रीतम गाजीपुर को पराजित किया। केशन गोकन और जयनारायण रायपुर की कुश्ती भी बराबरी पर छूटी। धनंजय निधवापुर ने लकी कठवारा को हराया। शुभम कठवारा और अशोक रतनतारा का मुकाबला भी बराबर रहा।

फोटो-19-गाजीपुर कस्बा में अखाड़े कुश्ती लड़ते पहलवान। संवाद

फोटो-19-गाजीपुर कस्बा में अखाड़े कुश्ती लड़ते पहलवान। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed