Fatehpur News: दंगल के अंतिम दिन 20 कुश्तियां, फिसलन से ज्यादातर मुकाबले रहे बराबर

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अयाह शाह विधायक विकास गुप्ता ने दंगल का शुभारंभ किया। प्रधान विक्रम सिंह की देखरेख में दोपहर 12 बजे कुश्तियां शुरू हुईं। साहिल गाजीपुर और अनुराग गाजीपुर का मुकाबला बराबर रहा। रोहित गाजीपुर ने मुकेश बनकटा को हराया।दुर्गेश खेसहन ने अनुराग पैना को मात दी। शाकिर गाजीपुर ने प्रीतम गाजीपुर को पराजित किया। केशन गोकन और जयनारायण रायपुर की कुश्ती भी बराबरी पर छूटी। धनंजय निधवापुर ने लकी कठवारा को हराया। शुभम कठवारा और अशोक रतनतारा का मुकाबला भी बराबर रहा।