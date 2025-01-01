Fatehpur News: 90 घंटे बाद बहाल हुई सिलमी गांव के 50 घरों की बिजली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव में सोमवार को ज्ञानदेव सिंह के घर के पास बिजली का तार कट जाने से आधे गांव की आपूर्ति ठप हो गई थी। ग्रामीणों ने कई बार लाइनमैन और बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी लेकिन तीन दिन तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे ग्रामीण परेशान रहे।अमर उजाला ने बृहस्पतिवार के अंक में सिलमी में 72 घंटों से 50 घरों की बिजली बाधित शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद बृहस्पतिवार देर शाम बिजली विभाग के लाइनमैन गांव पहुंचे और फाल्ट दुरुस्त कर लाइन चालू कर दी।करीब 90 घंटे बाद आपूर्ति बहाल होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अवर अभियंता मोहम्मद नफीस ने बताया कि फाल्ट ठीक कराकर बिजली आपूर्ति बहाल करा दी गई है।