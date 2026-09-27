Fatehpur News: दीवार गिरने से बच्चे की मौत के बाद पीएम आवास आवेदनों का होगा सर्वे
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:54 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:54 PM IST
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खागा। नगर पंचायत के विवेकानंद नगर गोपालपुर में शनिवार को कच्चा घर ढहने से आनंद सिंह की मौत और उसका बड़ा भाई घायल होने के बाद प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जांच तेज कर दी है।
शनिवार सुबह करीब पांच बजे बारिश के चलते विवेकानंद नगर निवासी रावेंद्र सिंह के घर की कच्ची दीवार ढह गई थी। इससे सो रहे आनंद सिंह (6) और उसका भाई अनिकेत सिंह (10) मलबे में दब गए थे। हादसे में आनंद की मौत हो गई थी, जबकि घायल अनिकेत का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
एसडीएम अश्वनी पांडेय ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद दिलाने की बात कही थी। इसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत किए गए आवेदनों और पात्रता जांच की स्थिति की समीक्षा शुरू की है। सभी लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र में पीएम आवास योजना के आवेदनों के सापेक्ष हुए सर्वे और पात्र लाभार्थियों की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसमें लंबित आवेदनों और पात्रता की स्थिति का ब्योरा भी शामिल होगा। अधिकारियों ने संबंधित परिवारों की सूचना संकलित करने को कहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद तहसील स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी।
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शनिवार सुबह करीब पांच बजे बारिश के चलते विवेकानंद नगर निवासी रावेंद्र सिंह के घर की कच्ची दीवार ढह गई थी। इससे सो रहे आनंद सिंह (6) और उसका भाई अनिकेत सिंह (10) मलबे में दब गए थे। हादसे में आनंद की मौत हो गई थी, जबकि घायल अनिकेत का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
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एसडीएम अश्वनी पांडेय ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद दिलाने की बात कही थी। इसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत किए गए आवेदनों और पात्रता जांच की स्थिति की समीक्षा शुरू की है। सभी लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र में पीएम आवास योजना के आवेदनों के सापेक्ष हुए सर्वे और पात्र लाभार्थियों की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसमें लंबित आवेदनों और पात्रता की स्थिति का ब्योरा भी शामिल होगा। अधिकारियों ने संबंधित परिवारों की सूचना संकलित करने को कहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद तहसील स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी।