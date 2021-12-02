फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   One lakh fish fingerlings released into the Ganga; fish population expected to increase

Fatehpur News: गंगा में छोड़ी गईं एक लाख मत्स्य अंगुलिकाएं, बढ़ेगी मछलियों की संख्या

Sun, 25 Oct 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
One lakh fish fingerlings released into the Ganga; fish population expected to increase
फतेहपुर। देवघाट भिटौरा में शनिवार को गंगा की मत्स्य संपदा बढ़ाने और जलीय पारिस्थितिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से जनजागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान गंगा नदी में भारतीय मेजर कार्प की एक लाख मत्स्य अंगुलिकाएं छोड़ी गईं। साथ ही लोगों को गंगा स्वच्छ रखने और जलीय जीवों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई।
विज्ञापन

प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य अरुण कुमार पाल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा में मछलियों की संख्या बढ़ाने के साथ जलीय पारिस्थितिकी को मजबूत करना है। इससे मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ मछली पालन पर निर्भर समुदायों की आय और आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि गंगा केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और जलीय पारिस्थितिकी का आधार भी है। ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी ने लोगों से नदी की स्वच्छता बनाए रखने और जलीय जीवों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। गोष्ठी में प्रतिबंधित जालों का इस्तेमाल न करने और गंगा को प्रदूषण से बचाने का संकल्प लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed