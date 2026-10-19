Fatehpur News: ब्लिंकिट स्टोर में मीट के कैरीबैग पर हैपी नवरात्र पर आपत्ति, हंगामा

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बजरंग दल के धर्मेंद्र सिंह जनसेवक और उनके साथियों ने आरोप लगाया कि ब्लिंकिट स्टोर पर मांस की डिलीवरी हैप्पी नवरात्र लिखे कैरीबैग में की जा रही थी। कैरीबैग के अंदर चिकन का पैकेट रखे होने की बात सामने आने पर ऑनलाइन मांस की सप्लाई को लेकर विवाद शुरू हो गया। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। सूचना पर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे।कुछ देर बाद सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित और खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित ने जांच की। इस दौरान मौके पर मौजूद मीट जब्त कर लिया गया।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फ्रोजन मीट के 166 पैकेट जब्त कर उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाइसेंस में मीट बिक्री का अंकन नहीं होने के कारण लाइसेंस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।