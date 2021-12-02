फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   No trace of the missing teenager in the Rind River even after 24 hours

Fatehpur News: रिंद नदी में 24 घंटे बाद भी लापता किशोर का सुराग नहीं

Thu, 22 Oct 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
No trace of the missing teenager in the Rind River even after 24 hours
जहानाबाद। प्रतिमा विसर्जन के दौरान रिंद नदी में नहाते समय डूबे अभिषेक (13) का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। लखनऊ से आई एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार देर शाम तक नदी में करीब 20 किलोमीटर तक तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
विज्ञापन

नारायणपुर गांव निवासी अरविंद कुमार कानपुर में निजी नौकरी करते हैं। बेटा अभिषेक मंगलवार को साथियों के साथ प्रतिमा विसर्जन के दौरान रिंद नदी पहुंचा था। श्रद्धालुओं का समूह पुराने पुल से पूर्व दिशा में प्रतिमा विसर्जन करने गया था, जबकि अभिषेक अपने साथियों के साथ पुल के पश्चिम दिशा में नहाने चला गया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने उन्हें नदी में उतरने से मना किया, लेकिन चारों नहीं माने। गहरे पानी में जाने से सभी डूबने लगे। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों और निर्माणाधीन पंप कैनाल के कर्मचारियों ने अंगौछे डालकर ईशांत, प्रांशु और अंजेश को बचा लिया, लेकिन गहराई में चले जाने से अभिषेक का पता नहीं चल सका। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि नदी किनारे किशोर के कपड़े, मोबाइल और रुपये रखे मिले थे। एसडीआरएफ की टीम मंगलवार शाम से ही उसकी तलाश में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed