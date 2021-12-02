Fatehpur News: दो स्कूली वाहन समेत नौ सीज, 13 का चालान
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:00 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:00 AM IST
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फतेहपुर। स्कूली वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए बृहस्पतिवार को प्रवर्तन दल ने चेकिंग की। मिशन सेव फ्यूचर 2.0 अभियान के तहत दो स्कूली वाहनों को सीज किया गया। जिले में करीब 100 से अधिक स्कूली वाहनों में परमिट नहीं है। विभाग ऐसे वाहनों को नोटिस जारी किया जाएगा। एआरटीओ प्रवर्तन दल द्वितीय प्रतीक मिश्रा ने शहर व बिंदकी में बिना फिटनेस व परमिट के दो मानक विहीन स्कूली वाहनों को पकड़ा। इन वाहनों को सीज किया गया। यातायात नियमों का पालन न करने पर 13 अन्य वाहनों का चालान भी किया गया। वहीं ललौली क्षेत्र में सात मौरंग व गिट्टी के ओवरलोड वाहन भी पकड़े गए। इन वाहनों को भी सीज किया गया है।
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