फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   In the review, relief was given to 10 officials including the then EO and Chairman.

Fatehpur News: पुनरीक्षण में तत्कालीन ईओ, चेयरमैन समेत 10 अधिकारियों को राहत

Fri, 21 Aug 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
In the review, relief was given to 10 officials including the then EO and Chairman.
फतेहपुर। किशनपुर नगर पंचायत के ईओ, चेयरमैन समेत 10 लोगों के खिलाफ निर्माण में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के आरोप में दाखिल वाद को पुनरीक्षण कोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या तृतीय के न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्या ने पांच मार्च 2024 को निचली अदालत के आदेश के क्रम में मामले का निस्तारण किया। न्यायालय ने भ्रष्टाचार और गबन के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त आधार नहीं पाया।
विज्ञापन

किशनपुर नगर पंचायत की नई बस्ती निवासी अंकित सोनकर ने तत्कालीन चेयरमैन सुशीला देवी, ईओ बलराम सिंह, अवर अभियंता रमेश श्रीवास्तव, लिपिक श्याम प्रकाश, तत्कालीन व वर्तमान चेयरमैन सुरेश सोनकर, तत्कालीन ईओ सविता वर्मा, ईओ राजमीणा वर्मा, अनीता शुक्ला, प्रेम प्रकाश तिवारी और अजय पांडेय के खिलाफ भ्रष्टाचार का वाद दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप था कि नगर पंचायत सीमा के बाहर की बस्ती को नगर पंचायत में शामिल करने के साथ सीमा से बाहर निर्माण दर्शाकर फर्जी बिल वाउचर के जरिये भुगतान किया गया। इससे राजस्व को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचने का आरोप लगाया गया था। निचली अदालत के बाद मामला पुनरीक्षण न्यायालय पहुंचा, जहां पर्याप्त आधार न मिलने पर अंकित सोनकर की पुनरीक्षण पत्रावली खारिज कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed