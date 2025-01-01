Fatehpur News: एनसीसी प्रशिक्षकों को सिखाए आपात स्थिति में बचाव के तरीके

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कमांड अफसर बृजेश पठानिया और कर्नल योगेंद्र सिवान ने प्रशिक्षकों को आपात स्थितियों में सावधानी बरतने के तरीके समझाए। अधिकारियों ने कहा कि कैडेटों में अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज सेवा की भावना विकसित करने में प्रशिक्षकों की अहम भूमिका है। उन्होंने प्रशिक्षण में सीखी गई बातों को कैडेटों तक पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर सुनील सिंह, दिवाकर सिंह और विक्रम सिंह भी मौजूद थे।

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खागा। रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय में बुधवार को 339 एनसीसी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन बनाने और जंगल में फंसने पर बचाव के तरीके बताए गए। प्रशिक्षण में सुरक्षा, सतर्कता और निर्धारित नियमों के पालन पर जोर दिया गया।