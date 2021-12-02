Fatehpur News: महिला का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार

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शहर के आवास विकास निवासी भूपेंद्र सिंह की पत्नी रंजना सिंह मंगलवार शाम बच्चे को लेकर किसी काम से निकली थीं। वह एक रेस्टोरेंट के सामने सड़क पार करने के लिए खड़ी थीं। तभी वह मोबाइल देखने लगीं। इसी बीच बाइक सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर भाग गए।रंजना सिंह ने परिजन के साथ पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि मोबाइल के बैक कवर में 800 रुपये भी रखे थे। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवारों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।