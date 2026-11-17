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वार्ड निवासी पृथ्वी पाल पुत्र कल्लू के घर में रविवार रात करीब एक बजे आंगन की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। इसके मलबे में पृथ्वी पाल की पत्नी अनीता देवी (40), बेटी आशा देवी (17) और दो बेटे पलटू (6) व आयुष कुमार (3) दब गए।हादसे में अनीता और आशा की कमर में गंभीर चोटें आईं, जबकि दोनों मासूमों के सिर में चोट लगी। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घर के बाहर सो रहे पृथ्वी पाल ने पड़ोसियों की मदद से मलबे में दबे परिवार के चारों सदस्यों को बाहर निकलवाया।सभी को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया गया। यहां इलाज के बाद डॉक्टर ने कौशाम्बी स्थित मंझनपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन के मुताबिक, अनीता और पलटू की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज भेजा गया है। थानाध्यक्ष सतपाल सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है।आवास के लिए आवेदन के बावजूद कच्चे घर में रहने को मजबूर था परिवारपरिजन का कहना है कि परिवार ने सरकारी आवास योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन पात्र होने के बावजूद उन्हें आवास नहीं मिला। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर था। परिजन का आरोप है कि यदि समय रहते आवास मिल गया होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेखपाल सुनील कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन किया गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर अफसरों को भेज दी गई है।