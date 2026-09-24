Fatehpur News: प्रसव के बाद जिला अस्पताल ले जाते वक्त जच्चा-बच्चा की मौत

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तक्कीपुर निवासी रमेश की पत्नी शिवलोचना देवी (24) को 22 सितंबर को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन विजयीपुर पीएचसी लेकर पहुंचे थे। यहां सामान्य प्रसव हुआ। इसके बाद प्रसूता और नवजात की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन ने बताया कि रात में हालत अधिक खराब होने पर चिकित्सक ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे, तभी थरियांव के पास रास्ते में जच्चा-बच्चा दोनों ने दम तोड़ दिया।सीएचसी अधीक्षक डॉ. बृजेश पांडेय ने बताया कि महिला के शरीर में सूजन की समस्या थी। चिकित्सक ने प्रसव के लिए उसे अन्य अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन परिजन तैयार नहीं हुए। सामान्य प्रसव के बाद दोनों की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। रास्ते में दोनों की मौत हो गई।