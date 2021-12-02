Fatehpur News: सोते समय पैर में फर्राटा छूने से मजदूर को लगा करंट, मौत

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पंखे में पैर छूने से संदीप करंट की चपेट में आ गया और चारपाई से गिर पड़ा। गिरने की आवाज पर बेटे वंश की नींद खुली तो उसने शोर मचाया। पत्नी जया ने फर्राटा हटाया। परिजन संदीप को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष वृंदावन राय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है।

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अमौली। चांदपुर थाना क्षेत्र के भगौनापुर गांव में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। भगौनापुर गांव निवासी संदीप कुमार कश्यप (36) बृहस्पतिवार रात बरामदे में लेटा था। उसके पैरों की ओर फर्राटा (पंखा) चल रहा था।