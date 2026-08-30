Fatehpur News: 50 मीटर दौड़ में क्षितिज और दिव्यांशी ने मारी बाजी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:03 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:03 AM IST
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फतेहपुर/लोधीगंज। स्पोर्ट्स कॉलेज नेवलापुर में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिला खेल कार्यालय की ओर से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। खिलाड़ियों ने हॉकी और एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। इनमें 50 मीटर दौड़, जेवलिन थ्रो और लंबी कूद कराई गई।
हॉकी प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ने सरस्वती विद्या मंदिर को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। सरस्वती विद्या मंदिर उपविजेता रहा। 50 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में क्षितिज वर्मा, सौरभ और मो. आरीब ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
बालिका वर्ग में दिव्यांशी सिंह, आराध्या सिंह और कृति सिंह अव्वल रहीं। भाला फेंक प्रतियोगिता के बालक वर्ग में अंकुश, प्रमोद कुमार और अनुराग तथा बालिका वर्ग में नैनशी, आराध्या सिंह और सुहानी ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
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लंबी कूद के बालक वर्ग में क्षितिज वर्मा, सौरभ सिंह और मो. आरीब तथा बालिका वर्ग में नैनशी, सुहानी और दिव्यांशी सिंह विजेता रहीं। विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को बिंदकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी, एडीएम विनय पांडेय और जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर अतिथियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 30 और 31 अगस्त को भी प्रतियोगिताएं होंगी।
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हॉकी प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ने सरस्वती विद्या मंदिर को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। सरस्वती विद्या मंदिर उपविजेता रहा। 50 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में क्षितिज वर्मा, सौरभ और मो. आरीब ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
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बालिका वर्ग में दिव्यांशी सिंह, आराध्या सिंह और कृति सिंह अव्वल रहीं। भाला फेंक प्रतियोगिता के बालक वर्ग में अंकुश, प्रमोद कुमार और अनुराग तथा बालिका वर्ग में नैनशी, आराध्या सिंह और सुहानी ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
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लंबी कूद के बालक वर्ग में क्षितिज वर्मा, सौरभ सिंह और मो. आरीब तथा बालिका वर्ग में नैनशी, सुहानी और दिव्यांशी सिंह विजेता रहीं। विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को बिंदकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी, एडीएम विनय पांडेय और जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर अतिथियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 30 और 31 अगस्त को भी प्रतियोगिताएं होंगी।