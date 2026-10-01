फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Jewelry worth five lakh rupees stolen from the home of a farmer who had visited Bageshwar Dham.

Fatehpur News: बागेश्वर धाम गए किसान के घर से पांच लाख के जेवर चोरी

Thu, 01 Oct 2026 10:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:43 PM IST
विज्ञापन
Jewelry worth five lakh rupees stolen from the home of a farmer who had visited Bageshwar Dham.
गाजीपुर। राधानगर थाना क्षेत्र के बड़नपुर चौराहा निवासी किसान संतोष प्रजापति के घर का ताला तोड़कर चोर करीब पांच लाख रुपये के जेवर और 36 हजार रुपये नकद पार कर ले गए।
विज्ञापन

संतोष परिवार के साथ 28 सितंबर को बागेश्वर धाम गए थे। बृहस्पतिवार शाम घर लौटे तो गेट खोलकर अंदर पहुंचे। कमरों के साथ ही बक्सों और अलमारी के ताले टूटे मिले।
विज्ञापन

संतोष ने पुलिस को बताया कि चोर गेट फांदकर घर में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


घर का ताला तोड़कर 10 लाख के गहने चोरी
खखरेरू। थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव की आरती देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह ने कुछ लोगों पर घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है। एसपी को दी शिकायत में बताया कि 26 सितंबर की रात वह घर में ताला लगाकर दवा लेने गई थी। आरोप है कि गांव के दो लोगों ने चार-पांच साथियों के साथ घर का ताला तोड़कर करीब 10 लाख के जेवर और बाइक चोरी कर ली। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि बाइक बरामद हो गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed