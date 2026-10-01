Fatehpur News: बागेश्वर धाम गए किसान के घर से पांच लाख के जेवर चोरी

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संतोष परिवार के साथ 28 सितंबर को बागेश्वर धाम गए थे। बृहस्पतिवार शाम घर लौटे तो गेट खोलकर अंदर पहुंचे। कमरों के साथ ही बक्सों और अलमारी के ताले टूटे मिले।संतोष ने पुलिस को बताया कि चोर गेट फांदकर घर में दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है।घर का ताला तोड़कर 10 लाख के गहने चोरीखखरेरू। थाना क्षेत्र के तेंदुआ गांव की आरती देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह ने कुछ लोगों पर घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है। एसपी को दी शिकायत में बताया कि 26 सितंबर की रात वह घर में ताला लगाकर दवा लेने गई थी। आरोप है कि गांव के दो लोगों ने चार-पांच साथियों के साथ घर का ताला तोड़कर करीब 10 लाख के जेवर और बाइक चोरी कर ली। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि बाइक बरामद हो गई है। मामले की जांच की जा रही है।