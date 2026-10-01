Fatehpur News: रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर शवयात्रा रोकी, युवक को पीटा

विज्ञापन

अभिषेक ने बताया कि बृहस्पतिवार को उसकी दादी श्यामकली का निधन हो गया था। दोपहर करीब एक बजे वह परिजन और रिश्तेदारों के साथ शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के अनूप ने रंजिश के चलते ट्रैक्टर खड़ा कर रास्ता रोक दिया। विरोध करने पर विवाद करने लगा। यूपी 112 को सूचना देने पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद अनूप ने ट्रैक्टर हटाया और शवयात्रा आगे बढ़ सकी।अभिषेक ने बताया कि शाम करीब साढ़े पांच बजे अंतिम संस्कार के बाद वह अन्य लोगों के साथ गांव लौट रहा था। रास्ते में अनूप समेत सात लोगों ने उसे डंडों से घेर लिया और लात-घूंसों व डंडों से पीटा। मारपीट में उसे चोटें आई हैं। पीड़ित ने घटना का वीडियो भी होने की बात कही है। खागा कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही।