Fatehpur News: त्योहारों में ट्रेनों में नो-रूम और लंबी वेटिंग से यात्री परेशान
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:01 PM IST
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फतेहपुर। त्योहार आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से घर लौटने और त्योहार के बाद काम पर वापस जाने वालों को कन्फर्म सीट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। फतेहपुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर से एसी तक लंबी वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों में नो-रूम की स्थिति से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।
दिल्ली रूट की ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस में त्योहार के आसपास की तारीखों पर स्लीपर और थर्ड एसी में लंबी वेटिंग चल रही है। कुछ ट्रेनों में बुकिंग रिग्रेट तक पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में भी कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है। यात्रियों को आरएसी या वेटिंग टिकट से ही संतोष करना पड़ रहा है।
मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भी सीटें फुल
मुंबई की ओर जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जुड़ी ट्रेनों में त्योहार की तारीखों पर सीटों की मांग बढ़ गई है। स्लीपर और एसी कोच में बुकिंग तेजी से भर रही है।
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तत्काल टिकट के लिए सुबह से कतार
नियमित टिकट नहीं मिलने के बाद यात्रियों की उम्मीद तत्काल कोटे पर टिकी है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर सुबह से ही कतार लग रही है। ऑनलाइन बुकिंग में भी टिकट खुलने के कुछ ही मिनटों में सीटें भर जा रही हैं।
स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त कोच से राहत की उम्मीद
प्रयागराज के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए मांग की जाएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए स्पेशल ट्रेनों की समय-सारिणी देखकर समय से टिकट बुक कराएं।
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दिल्ली रूट की ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस में त्योहार के आसपास की तारीखों पर स्लीपर और थर्ड एसी में लंबी वेटिंग चल रही है। कुछ ट्रेनों में बुकिंग रिग्रेट तक पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में भी कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है। यात्रियों को आरएसी या वेटिंग टिकट से ही संतोष करना पड़ रहा है।
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मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भी सीटें फुल
मुंबई की ओर जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जुड़ी ट्रेनों में त्योहार की तारीखों पर सीटों की मांग बढ़ गई है। स्लीपर और एसी कोच में बुकिंग तेजी से भर रही है।
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तत्काल टिकट के लिए सुबह से कतार
नियमित टिकट नहीं मिलने के बाद यात्रियों की उम्मीद तत्काल कोटे पर टिकी है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर सुबह से ही कतार लग रही है। ऑनलाइन बुकिंग में भी टिकट खुलने के कुछ ही मिनटों में सीटें भर जा रही हैं।
स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त कोच से राहत की उम्मीद
प्रयागराज के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए मांग की जाएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए स्पेशल ट्रेनों की समय-सारिणी देखकर समय से टिकट बुक कराएं।