Fatehpur News: 29 गांवों में फसल नुकसान का सर्वे, 20 की रिपोर्ट अब भी लंबित

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सर्वे रिपोर्ट में हसवा, मलवां, तेलियानी और धाता समेत विभिन्न क्षेत्रों के गांव शामिल हैं। हसवा क्षेत्र में अहकारी, नरैनी, टीसीसी, अंधमऊ, बुधरामऊ, खेशान, सरकी और बेरांव आदि गांवों में सर्वे कराया गया है। तेलियानी क्षेत्र के नसीरपुर बेलवारा, मदारीपुर कलां, चौधियापुर मझरे रामपुर खुरान, बिशीपुर, मऊ और सहिजादेपुर आदि गांव भी सूची में हैं।रिपोर्ट के अनुसार अहकारी में सर्वे पूरा हो चुका है और फसल क्षति 25 प्रतिशत दर्ज की गई है। बाकी गांवों में क्षति प्रतिशत दर्ज नहीं होने से नुकसान का अंतिम आंकड़ा सामने नहीं आया है। मलवां क्षेत्र में आऊंग, अभयपुर, अशापुर और पुरबुजुर्ग समेत गांवों को सर्वे सूची में शामिल किया गया है। धाता क्षेत्र के केशोरायपुर कवतामई गांव का भी सर्वे कराया गया है। इसके अलावा टीकर, फरीदपुर, इरादतपुर चतुर्भुजपुर और भदभऊ आदि गांव भी सूची में हैं।जिला कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार बताते हैं कि फसल नुकसान के आकलन के बाद ही किसानों को बीमा योजना के तहत मिलने वाले मुआवजे की तस्वीर स्पष्ट होगी। अधिकांश गांवों का सर्वे लंबित होने के कारण जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से कितने क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है, इसका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।