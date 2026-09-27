Fatehpur News: थाने में सुबह कपड़े लेकर आने को कहा था, सुबह मिली थी लाश

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कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकनारा निवासी बब्बू नट का शुक्रवार रात पत्नी चांद के साथ ससुराल थरियांव थाना क्षेत्र के हनुमानपुर गांव में विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बब्बू को थाने में रोक लिया था। विज्ञापन

शनिवार सुबह उसका शव थाने से करीब 100 मीटर दूर मिला था। मामले में उसकी साली आसमां का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आसमां पुलिस द्वारा सुबह कपड़े लेकर आने के लिए कहे जाने की बात बता रही है। विज्ञापन विज्ञापन

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बब्बू नट की मौत बिजली गिरने से होने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर कौशाम्बी चले गए। मामले में अब किसी भी पक्ष की ओर से कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया गया है। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकनारा निवासी बब्बू नट का शुक्रवार रात पत्नी चांद के साथ ससुराल थरियांव थाना क्षेत्र के हनुमानपुर गांव में विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बब्बू को थाने में रोक लिया था।शनिवार सुबह उसका शव थाने से करीब 100 मीटर दूर मिला था। मामले में उसकी साली आसमां का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आसमां पुलिस द्वारा सुबह कपड़े लेकर आने के लिए कहे जाने की बात बता रही है।हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बब्बू नट की मौत बिजली गिरने से होने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर कौशाम्बी चले गए। मामले में अब किसी भी पक्ष की ओर से कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया गया है।

फतेहपुर। थरियांव थाने में पंचायत के बाद करीब 100 मीटर दूर कौशाम्बी के बब्बू नट का शव मिलने के मामले में एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में उसकी साली आसमां कह रही है कि पुलिस ने बब्बू को सुबह कपड़े लेकर आने को कहा था। थाने पहुंचने पर पुलिस ने बताया कि उसके बहनोई की मौत हो गई है।