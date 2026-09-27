फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   He was asked to bring his clothes to the police station in the morning; his body was found in the morning.

Fatehpur News: थाने में सुबह कपड़े लेकर आने को कहा था, सुबह मिली थी लाश

Sun, 27 Sep 2026 10:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
He was asked to bring his clothes to the police station in the morning; his body was found in the morning.
फतेहपुर। थरियांव थाने में पंचायत के बाद करीब 100 मीटर दूर कौशाम्बी के बब्बू नट का शव मिलने के मामले में एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में उसकी साली आसमां कह रही है कि पुलिस ने बब्बू को सुबह कपड़े लेकर आने को कहा था। थाने पहुंचने पर पुलिस ने बताया कि उसके बहनोई की मौत हो गई है।
विज्ञापन

कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकनारा निवासी बब्बू नट का शुक्रवार रात पत्नी चांद के साथ ससुराल थरियांव थाना क्षेत्र के हनुमानपुर गांव में विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बब्बू को थाने में रोक लिया था।
विज्ञापन

शनिवार सुबह उसका शव थाने से करीब 100 मीटर दूर मिला था। मामले में उसकी साली आसमां का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आसमां पुलिस द्वारा सुबह कपड़े लेकर आने के लिए कहे जाने की बात बता रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बब्बू नट की मौत बिजली गिरने से होने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर कौशाम्बी चले गए। मामले में अब किसी भी पक्ष की ओर से कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed