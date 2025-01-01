Fatehpur News: शोभायात्रा निकाल नम आंखों से दी मां दुर्गा को विदाई

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विसर्जन से पहले निकली शोभायात्राधाता। थाना क्षेत्र में मंगलवार को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। क्षेत्र की करीब 97 दुर्गा प्रतिमाओं में से अधिकांश का विसर्जन सैदपुर नदी किनारे खोदे गए गड्ढों, यमुना नहर हिनौता और गांवों के तालाबों में किया गया। विसर्जन के दौरान महिला, पुरुष और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु डीजे की धुन पर रंग-गुलाल उड़ाते हुए नाचते-गाते विसर्जन स्थलों तक पहुंचे।माता रानी के जयकारों से गूंजे मार्गऔंग। शिवराजपुर गंगा घाट के पास भू-विसर्जन की व्यवस्था की गई। यहां बुधवार सुबह से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ। श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों के साथ माता रानी के जयकारे लगाते हुए 18 प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन स्थल पहुंचे। यहां क्रेन और जेसीबी की मदद से मूर्तियों का विसर्जन कराया जा रहा है।कलाकारों ने श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्धजहानाबाद। क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित दारागंज में मंगलवार को देवी जागरण का आयोजन किया गया। राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती और भूत-भावन के तांडव नृत्य के साथ राम दरबार जैसे धार्मिक स्वरूपों का मंचन कर कलाकारों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बुधवार को भक्तों ने गाजे-बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का रिंद नदी में विसर्जन किया।भंडारे में भक्तों ने ग्रहण किया प्रसादफतेहपुर। बहुआ ब्लॉक के शाह ग्राम के मजरे जैतपुर स्थित श्री भैरव बाबा मंदिर मैदान में नौ दुर्गा का आयोजन किया गया। मंगलवार को मूर्ति भ्रमण के बाद मंदिर परिसर में भंडारा हुआ। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने कीर्तन-भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर भैरव बाबा विकास समिति के अध्यक्ष रोशन सिंह, नीता देवी, नैन्सी, शिवम सिंह, राजा लाल, पुत्तन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।