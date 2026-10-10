Fatehpur News: ओमनी वैन की टक्कर से ई-रिक्शा सवार चार घायल, रेफर

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बकेवर थाना क्षेत्र के टिकरा निवासी अतुल (35) ई-रिक्शा से सवारियां लेकर देवमई जा रहे थे। खदरा गांव से बाहर निकलते ही करचलपुर की ओर से आ रही ओमनी वैन ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में चालक अतुल के साथ टिकरा निवासी अर्चना द्विवेदी (33), उनकी चार वर्षीय बेटी खुशी और बकेवर निवासी कोमल गौतम (19) घायल हो गईं।ओमनी वैन को कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर निवासी अविनाश सिंह (22) चला रहा था। पुलिस ने घायलों को खदरा के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। दोनों वाहनों को थाने लाया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।