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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Four people on an e-rickshaw injured after collision with an Omni van; referred to a higher center.

Fatehpur News: ओमनी वैन की टक्कर से ई-रिक्शा सवार चार घायल, रेफर

Sat, 10 Oct 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:11 PM IST
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Four people on an e-rickshaw injured after collision with an Omni van; referred to a higher center.
फोटो-16- औंग के खदरा कस्बे के बाहर ई-रिक्शा और ओमनी वैन की टक्कर में घायल अर्चना व खुशी। संवाद
औंग। थाना क्षेत्र के खदरा गांव के पास शनिवार को ओमनी वैन और ई-रिक्शा की टक्कर में चालक समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
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बकेवर थाना क्षेत्र के टिकरा निवासी अतुल (35) ई-रिक्शा से सवारियां लेकर देवमई जा रहे थे। खदरा गांव से बाहर निकलते ही करचलपुर की ओर से आ रही ओमनी वैन ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में चालक अतुल के साथ टिकरा निवासी अर्चना द्विवेदी (33), उनकी चार वर्षीय बेटी खुशी और बकेवर निवासी कोमल गौतम (19) घायल हो गईं।
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ओमनी वैन को कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर निवासी अविनाश सिंह (22) चला रहा था। पुलिस ने घायलों को खदरा के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। दोनों वाहनों को थाने लाया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

फोटो-16- औंग के खदरा कस्बे के बाहर ई-रिक्शा और ओमनी वैन की टक्कर में घायल अर्चना व खुशी। संवाद

फोटो-16- औंग के खदरा कस्बे के बाहर ई-रिक्शा और ओमनी वैन की टक्कर में घायल अर्चना व खुशी। संवाद

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