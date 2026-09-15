फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Four people, including three real brothers, sentenced to life imprisonment for a murder committed by shooting on a moving train.

Fatehpur News: चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद

Tue, 15 Sep 2026 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Four people, including three real brothers, sentenced to life imprisonment for a murder committed by shooting on a moving train.
फतेहपुर। चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को तीन सगे भाइयों और एक अधिवक्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.05 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने सुनाया।
विज्ञापन

खागा कोतवाली क्षेत्र के कटोघन गांव निवासी माघी ने गांव के सुरेश सिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे की सुनवाई में 21 दिसंबर 2002 को सुरेश, भाई ओंकार सिंह और भतीजे श्यामेंद्र के साथ मुकदमे की तारीख पर पैसेंजर ट्रेन से फतेहपुर आ रहा था। सुरेश लाइसेंसी बंदूक और कारतूस की बेल्ट लिए था।
विज्ञापन

रमवां स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही कटोघन गांव निवासी सगे भाई रामचंद्र, माघी, लालमन और बैजूपुर गांव निवासी कृष्णपाल तमंचे लेकर बोगी में घुस गए। इसके बाद कृष्णपाल ने सुरेश पर फायर किया, जिससे गोली लगने पर वह गिर पड़ा। इसके बाद माघी ने दोबारा फायर किया। इससे सुरेश की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामचंद्र ने सुरेश की बंदूक और लालमन ने कारतूस की बेल्ट निकाल ली। इसके बाद चारों ने लात मारकर शव को ट्रेन के नीचे गिरा दिया और बंदूक-कारतूस लेकर भाग गए थे। लालमन ने खुद को प्रयागराज का अधिवक्ता बताया था। कोर्ट ने छह गवाहों के बयान सुनने के बाद सगे भाई रामचंद्र, माघी, लालमन और बैजूपुर गांव निवासी कृष्णपाल को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed