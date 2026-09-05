Fatehpur News: आतिशबाजी का बारूद इकट्ठा कर जलाने में चार बच्चे झुलसे
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:56 PM IST
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बिंदकी। जन्माष्टमी पर फोड़ी गई आतिशबाजी का बचा बारूद इकट्ठा कर चार बच्चों ने उसमें आग लगा दी। बारूद में विस्फोट होने से चारों बच्चे झुलस गए। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज फतेहपुर रेफर किया गया।
कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली गांव निवासी नरेंद्र के पुत्र अंकित (10), अर्पित (8) और पुत्री मोहिनी (6) शनिवार रात आठ बजे पड़ोसी विनोद के पुत्र कल्लू (11) के साथ खेल रहे थे। तभी बच्चों ने जन्माष्टमी पर की गई आतिशबाजी का बारूद इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी।
बच्चे बारूद को चारों ओर से घेरकर बैठे थे। आग लगाते ही अंकित, अर्पित, मोहिनी और कल्लू झुलस गए। परिजन सभी बच्चों को सीएचसी बिंदकी ले गए। डॉक्टर ने अंकित, अर्पित और कल्लू की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मोहिनी का उपचार सीएचसी में कराया गया।
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कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली गांव निवासी नरेंद्र के पुत्र अंकित (10), अर्पित (8) और पुत्री मोहिनी (6) शनिवार रात आठ बजे पड़ोसी विनोद के पुत्र कल्लू (11) के साथ खेल रहे थे। तभी बच्चों ने जन्माष्टमी पर की गई आतिशबाजी का बारूद इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी।
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बच्चे बारूद को चारों ओर से घेरकर बैठे थे। आग लगाते ही अंकित, अर्पित, मोहिनी और कल्लू झुलस गए। परिजन सभी बच्चों को सीएचसी बिंदकी ले गए। डॉक्टर ने अंकित, अर्पित और कल्लू की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मोहिनी का उपचार सीएचसी में कराया गया।
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