Fatehpur News: आतिशबाजी का बारूद इकट्ठा कर जलाने में चार बच्चे झुलसे

विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली गांव निवासी नरेंद्र के पुत्र अंकित (10), अर्पित (8) और पुत्री मोहिनी (6) शनिवार रात आठ बजे पड़ोसी विनोद के पुत्र कल्लू (11) के साथ खेल रहे थे। तभी बच्चों ने जन्माष्टमी पर की गई आतिशबाजी का बारूद इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी।बच्चे बारूद को चारों ओर से घेरकर बैठे थे। आग लगाते ही अंकित, अर्पित, मोहिनी और कल्लू झुलस गए। परिजन सभी बच्चों को सीएचसी बिंदकी ले गए। डॉक्टर ने अंकित, अर्पित और कल्लू की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मोहिनी का उपचार सीएचसी में कराया गया।