फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   FIR registered against operator of illegal Gutkha factory; constable sent to police lines.

Fatehpur News: अवैध गुटखा फैक्टरी संचालन में संचालक पर प्राथमिकी, सिपाही लाइन हाजिर

Thu, 01 Oct 2026 10:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:45 PM IST
विज्ञापन
FIR registered against operator of illegal Gutkha factory; constable sent to police lines.
फतेहपुर। गाजीपुर थाना क्षेत्र के औगासी रोड स्थित अवैध गुटखा फैक्टरी संचालन के मामले में पुलिस ने संचालक अनिल गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस की मिलीभगत के आरोपों के बीच एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने थाने के कारखास सिपाही अनिल यादव को लाइन हाजिर कर दिया।
विज्ञापन

औगासी रोड पर संचालित फैक्टरी में एएसपी और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा था। जांच में सामने आया कि यहां एक पान मसाला ब्रांड के नाम पर गुटखा तैयार किया जा रहा था। फैक्टरी का पंजीकरण मीठी सुपारी और अन्य वस्तुओं के कारोबार के लिए था।
विज्ञापन

आरोप है कि संचालक अनिल कुमार गुप्ता वैध दस्तावेजों की आड़ में डुप्लीकेट गुटखा तैयार कर रहा था। मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन



एक अन्य मामले में ड्यूटी मुंशी लाइन हाजिर
गाजीपुर थाने में तैनात ड्यूटी मुंशी अमित कुमार को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। उस पर सिपाही की गलत ड्यूटी लगाने का आरोप है। चार दिन पहले थाने में तैनात सिपाही धीरेंद्र यादव को भी लाइन हाजिर किया गया था। आरोप है कि मुंशी ने धीरेंद्र यादव की जगह रिक्रूट सिपाही की ड्यूटी लगा दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed