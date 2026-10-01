Fatehpur News: अवैध गुटखा फैक्टरी संचालन में संचालक पर प्राथमिकी, सिपाही लाइन हाजिर

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औगासी रोड पर संचालित फैक्टरी में एएसपी और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा था। जांच में सामने आया कि यहां एक पान मसाला ब्रांड के नाम पर गुटखा तैयार किया जा रहा था। फैक्टरी का पंजीकरण मीठी सुपारी और अन्य वस्तुओं के कारोबार के लिए था।आरोप है कि संचालक अनिल कुमार गुप्ता वैध दस्तावेजों की आड़ में डुप्लीकेट गुटखा तैयार कर रहा था। मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।एक अन्य मामले में ड्यूटी मुंशी लाइन हाजिरगाजीपुर थाने में तैनात ड्यूटी मुंशी अमित कुमार को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। उस पर सिपाही की गलत ड्यूटी लगाने का आरोप है। चार दिन पहले थाने में तैनात सिपाही धीरेंद्र यादव को भी लाइन हाजिर किया गया था। आरोप है कि मुंशी ने धीरेंद्र यादव की जगह रिक्रूट सिपाही की ड्यूटी लगा दी थी।