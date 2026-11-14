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Fatehpur News: उन्नाव जिला जेल में ड्यूटी के दौरान महिला चौकीदार की मौत

Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
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Female guard dies while on duty at Unnao District Jail
फोटो 38 : गीता मिश्रा (फाइल फोटो)
खागा (फतेहपुर)। नगर के विजयनगर मोहल्ला निवासी महिला चौकीदार गीता मिश्रा (50) की शुक्रवार रात उन्नाव जिला जेल में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। ड्यूटी के समय सीने में तेज दर्द उठने से वह जमीन पर गिर पड़ीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार दोपहर उनका शव घर पहुंचा।
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गीता मिश्रा के पति अंबिका प्रसाद मिश्र पुलिस कांस्टेबल थे। वर्ष 2005 में गढ़ा गांव जाते समय रास्ते में बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। पति की मौत के बाद गीता को उन्नाव जिला जेल में चौकीदार की नौकरी मिली थी।
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उनके बेटे आयुष मिश्र ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब छह बजे मां ड्यूटी पर गई थीं। रात नौ बजे सूचना मिली कि सीने में तेज दर्द उठने के कारण वह गिर पड़ी हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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गीता की बड़ी बेटी अल्का की शादी हो चुकी है। छोटी बेटी आयुषी और बेटे आयुष को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करने का उनका सपना था। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि पति की हत्या के बाद उन्होंने नौकरी के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली।

फोटो 38 : गीता मिश्रा (फाइल फोटो)

फोटो 38 : गीता मिश्रा (फाइल फोटो)

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