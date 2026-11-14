Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   During the inspection, 20 health workers were found to be absent while on duty.

Fatehpur News: निरीक्षण के दौरान 20 स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मिले गायब

Sat, 14 Nov 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
During the inspection, 20 health workers were found to be absent while on duty.
फतेहपुर। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को किए गए निरीक्षण में 20 कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। एसीएमओ डॉ. सुरेश कुमार ने शुक्रवार को असोथर पीएचसी और सराय खालिस सीएचसी का निरीक्षण किया। अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी गई है।
विज्ञापन

सीएमओ के निर्देश पर एसीएमओ ने सुबह करीब 10 बजे असोथर पीएचसी का निरीक्षण किया। सबसे पहले पैथोलॉजी कक्ष की जांच की गई, जहां आदित्य, श्रद्धा और कमलेश अनुपस्थित मिले। इसके बाद अन्य कक्षों का जायजा लेने पर भी कई कर्मचारी निर्धारित स्थान पर नहीं मिले। सराय खालिस सीएचसी के निरीक्षण में भी कर्मचारियों की गैरहाजिरी सामने आई।
विज्ञापन

यहां प्रवीण कुमार, सुनेत्री निषाद, मीनू गुप्ता, राकेश प्रसाद, धर्मवीर, शैलेंद्र कुमार, शिवनाथ, रितिक, सुप्रिया, योगिता प्रसाद, पूनम, जीतेंद्र, महेंद्र, रितेश सिंह और कुलदीप समेत अन्य कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। एसीएमओ ने दोनों स्वास्थ्य केंद्रों की रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी है। इसके आधार पर अनुपस्थित कर्मचारियों से जवाब-तलब किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. यूबी सिंह ने बताया कि ड्यूटी से गायब रहना गंभीर लापरवाही है। संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed