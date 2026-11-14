Fatehpur News: ओवरलोड वाहनों से प्रताप नगर तिराहे पर लग रहा जाम, राहगीर परेशान

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इससे राहगीरों, बाइक सवारों और स्कूली बच्चों को सड़क पार करने में दिक्कत होती है। उन्हें काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। भारी वाहनों से उड़ने वाली धूल से तिराहे के दुकानदार भी परेशान हैं।धूल से दुकानों का सामान खराब होने की आशंका रहती है, जिससे कारोबार प्रभावित होता है। अरुण कुमार मौर्य, श्रवण कुमार और विजय कुमार सहित लोगों ने प्रशासन से मांग की है। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की है।