Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   'Nirjala' (waterless) fast begins with 'Kharna' worship; the first 'arghya' (offering) will be made to the setting sun today.

Fatehpur News: खरना पूजन संग निर्जला व्रत शुरू, आज अस्ताचलगामी सूर्य को देंगे पहला अर्घ्य

Sat, 14 Nov 2026 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
'Nirjala' (waterless) fast begins with 'Kharna' worship; the first 'arghya' (offering) will be made to the setting sun today.
फोटो-32-फतेहपुर:-अमर जेई वार्ड में प्रसाद बनाने की तैयारी करतीं महिलाएं व परिवार के अन्य लोग। स
फतेहपुर। छठ पर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना पूजन श्रद्धा और पारंपरिक विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। व्रती महिलाओं ने मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ और चावल की खीर तैयार की तथा छठी मैया को भोग लगाया।
विज्ञापन

खरना पूजन के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। घरों में छठी मैया के गीत गूंजते रहे और पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। शहर के अमर जेई मोहल्ला, जहानाबाद रोड, हरिहरगंज और धाता कस्बे में महिलाओं ने विधि-विधान से खरना पूजन किया।
विज्ञापन

अमर जेई मोहल्ला निवासी नेहा शर्मा, रेखा मिश्रा, मधुमाला, अनीता देवी, सुनीता, किरण देवी, सावित्री देवी और सविता देवी ने बताया कि छठ पर्व पर सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि छठी मैया की आराधना से परिवार में सुख-समृद्धि आती है। रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला और सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


घाटों पर सफाई के साथ सजावट
पहले अर्घ्य की तैयारियों के तहत ओम घाट, राधाकृष्ण मंदिर और अंदौली पुलिया स्थित घाटों पर सफाई अभियान चलाया गया। नगर पंचायत कर्मियों और श्रद्धालुओं ने मिलकर घाटों की साफ-सफाई की। इसके बाद केले के पत्तों और दीपों से घाटों को सजाया गया।


पवित्रता और परंपरा के साथ तैयार किया खरना का प्रसाद
नेहा शर्मा ने बताया कि खरना का प्रसाद तैयार करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर दूध, गुड़ और चावल से खीर बनाई जाती है। साथ में रोटी और केला भी प्रसाद के रूप में रखा जाता है। छठी मैया को भोग लगाने के बाद व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना के दौरान घर की साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

फोटो-32-फतेहपुर:-अमर जेई वार्ड में प्रसाद बनाने की तैयारी करतीं महिलाएं व परिवार के अन्य लोग। स

फोटो-32-फतेहपुर:-अमर जेई वार्ड में प्रसाद बनाने की तैयारी करतीं महिलाएं व परिवार के अन्य लोग। स

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed