Fatehpur News: सिनेमा हॉल में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, पति पर धारदार हथियार से हमला
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:33 AM IST
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फतेहपुर। सदाशिव सिनेमा हॉल में एक महिला डॉक्टर के पति पर छह वेंडरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह हमला डॉक्टर से छेड़छाड़ के विरोध के बाद हुआ। दंपती फिल्म देखने गए थे, तभी एक वेंडर ने डॉक्टर से अभद्रता और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और छह वेंडरों ने पति पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घायल पति को लेकर दंपती कोतवाली पहुंचे। आरोप है कि सिनेमा हॉल संचालक रिंकू तिवारी ने उन पर सुलह का दबाव बनाया। सुलह से इन्कार करने पर संचालक ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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