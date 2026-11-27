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बिंदकी। कोतवाली क्षेत्र के जोनिहा कस्बे में बृहस्पतिवार को तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी बिंदकी पहुंचाया। बेहटा गांव निवासी अंकुल पासवान और अर्जुन पासवान बाइक से बिंदकी जा रहे थे। जोनिहा कस्बे में बिंदकी रोड स्थित गन्ना कांटे के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची जोनिहा चौकी पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। (संवाद)