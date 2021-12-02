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कोतवाली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव निवासी विकास गौतम ने पुलिस को बताया कि गांव के बबलू पाल, श्याम सिंह और सचिन पाल अक्सर रास्ते में रोककर अपशब्द बोलते हैं। शुक्रवार की रात करीब आठ बजे वह फोटो खींच रहा था। इसी बात पर तीनों ने उसे दौड़ा लिया और लाठी-डंडों से हमला किया। सीओ प्रयांक जैन ने बताया मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है। (संवाद)

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बिंदकी। कोतवाली के फिरोजपुर गांव में जातिसूचक शब्दों के विरोध पर तीन लोगों ने एक युवक को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की है।